La razón por la que Selena Gómez arremetió contra un seguidor

Selena Gómez se indigna por un comentario de un seguidor y ella arremete contra él. Esto le dijo.

OTRAS NOTICIAS: El nuevo video que confirmaría el romance entre Selena Gómez y Chris Evans

Selena Gómez de nueva cuenta vuelve a acaparar la atención luego que se dejara ver constantemente consumiendo alcohol.

Y es que la artista compartió un TikTok, en donde aparece junto con la doctora Dawn Bantel, en donde dio a conocer las implicaciones de un buen bebedor.

Este hecho no le gustó a sus seguidores, quienes no dudaron en llamarle la atención debido a que puede afectar su salud por la cirugía complicada que tuvo de trasplante de riñón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

El enfrentamiento virtual

Pero uno de sus seguidores se mostró muy furioso y le escribió: "Entonces una de tus mejores amigas te da su riñón y tú sigues tomando excesivamente. Maldita Selena”.

El comentario anterior provocó que la cantante de "Love You Like A Love Song" reaccionara de inmediato, pues aparentemente no fue de su agrado.

Por lo que, Selena arremetió contra el usuario y asegurando que el audiovisual se trató de una broma. Y además dijo que ella sabe el riego que correría.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez)

*Con información de El Heraldo de México.