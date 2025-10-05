Buscan a joven de 21 años desaparecida en Villa Nueva

Brittany Nicole Ovando, de 21 años, está desaparecida desde el pasado 28 de septiembre.
La última vez que se vio a Brittany fue en la 1a. avenida de la colonia San José El Placer, de la zona 2 de Villa Nueva, según la Alerta Isabel-Claudina activada el día sábado 4 de octubre.
Algunas de sus características físicas son: cabello corto lacio de color castaño, tez morena clara, altura de 1.73 mts. Su complexión es delgada.
Familiares y vecinos se han unido en redes sociales a su búsqueda. Si tienes información, puedes ayudar contactando al 1572 con el Ministerio Público (MP) o al 110 con la Policía Nacional Civil (PNC).