El hombre que utilizaba una "identidad falsa" para estafar

Se dedicaba a cometer estafas con identidades falsas.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Dennis "N", de 42 años, quien se encontraba en un centro comercial de Escuintla, la tarde del sábado 4 de octubre.
Durante su detención, también fue incautado un picop, con placas P402FKG, en el que se conducía.
Además de 6 tarjetas de crédito de distintos bancos, un celular, un Documento Personal de Identificación (DPI) y dos licencias de conducir con distintas identidades.
A través de estos artículos, las autoridades esperan fortalecer la investigación del caso.