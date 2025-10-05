Versión Impresa
El hombre que utilizaba una "identidad falsa" para estafar

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de octubre de 2025, 10:43
Las estafas en los últimos años registran un aumento considerable. (Foto:&nbsp;Shutterstock)

Las estafas en los últimos años registran un aumento considerable. (Foto: Shutterstock)

Se dedicaba a cometer estafas con identidades falsas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Dennis "N", de 42 años, quien se encontraba en un centro comercial de Escuintla, la tarde del sábado 4 de octubre.

Durante su detención, también fue incautado un picop, con placas P402FKG, en el que se conducía.

(Foto:PNC)
(Foto:PNC)

Además de 6 tarjetas de crédito de distintos bancos, un celular, un Documento Personal de Identificación (DPI) y dos licencias de conducir con distintas identidades.

A través de estos artículos, las autoridades esperan fortalecer la investigación del caso.

