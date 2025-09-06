Por alertas: Activan Plan de Emergencia en Aeropuerto La Aurora

Dos aeronaves reportaron las alertas previo a su aterrizaje.
OTRAS NOTICIAS: Localizan una serpiente dentro de una vivienda en la zona 16
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este 5 de septiembre que se activó el Plan de Emergencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Esto debido a dos alertas por emergencia de distintas aeronaves.
La primera, se trata de un Falcon 200 que reportó posibles fallas en el tren de aterrizaje, lo que activó el nivel de Alerta Amarilla.
Una segunda aeronave, la cual fue Pilatus 12, que reportó posibles problemas en los flaps durante su aproximación.
Aterrizan sin inconvenientes
La Coordinación de Emergencias (CE) del aeropuerto, permitió monitorear que ambas aeronaves aterrizaran sin novedad. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.
Las operaciones en la terminal aérea continuaron con normalidad después de una inspección de pista y verificación de los detalles técnicos de ambas aeronaves.
"El Plan de Emergencia del aeropuerto cuenta con protocolos establecidos, que permiten la participación interinstitucional, los cuales fueron activados en calidad de prevención", dijo la DGAC.