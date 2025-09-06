Versión Impresa
Localizan una serpiente dentro de una vivienda en la zona 16

  • Por Geber Osorio
05 de septiembre de 2025, 20:10
Ciudad de Guatemala
El reptil se encontraba en el interior de una vivienda de la zona 16, de la ciudad de Guatemala. (Foto: Bomberos Municipales)

Los habitantes fueron sorprendidos por la intrusa este viernes 5 de septiembre.

En una vivienda de la 2a. avenida y 5ta. calle "A" de Campo Seco, ubicado en La Jovita, de la zona 16 capitalina, fue localizado un reptil.

Elementos de los Bomberos Municipales se hicieron presentes ante el llamado de los residentes por el hallazgo de una serpiente.

El hallazgo se produjo en Campo Seco, La Joyita, zona 16 de la capital. (Foto: Bomberos Municipales)
Luego de analizar al animal, los socorristas indicaron que se veía saludable y fue liberado en un lugar seguro para que regresara a su hábitat.

De momento se desconoce cómo pudo haber ingresado al hogar. No se reportan personas heridas.

La serpiente fue liberada en un lugar seguro tras ser analizada. (Foto: Bomberos Municipales)
