Localizan una serpiente dentro de una vivienda en la zona 16

Los habitantes fueron sorprendidos por la intrusa este viernes 5 de septiembre.
En una vivienda de la 2a. avenida y 5ta. calle "A" de Campo Seco, ubicado en La Jovita, de la zona 16 capitalina, fue localizado un reptil.
Elementos de los Bomberos Municipales se hicieron presentes ante el llamado de los residentes por el hallazgo de una serpiente.
Luego de analizar al animal, los socorristas indicaron que se veía saludable y fue liberado en un lugar seguro para que regresara a su hábitat.
De momento se desconoce cómo pudo haber ingresado al hogar. No se reportan personas heridas.