Pese a dudas, activarán alerta Alba-Keneth por supuesto bebé desaparecido

Aunque el MP informó que no hubo sustracción de un recién nacido en el IGSS de Escuintla, se activará una alerta por desaparición.

El caso del bebé cuya desaparición fue descartada por el Ministerio Público (MP) en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla sigue dando giros.

Este lunes 1 de septiembre, se informó que se activará una alerta Alba-Keneth para dar con el recién nacido, aunque las primeras pesquisas sobre el caso arrojaron que la señora que hizo la denuncia no estaba embarazada.

Durante una citación en el Congreso, el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), exigió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que active el alertivo diseñado para ubicar a menores desaparecidos.

En su opinión, este debe estar habilitado mientras se averigua "qué fue lo que paso realmente".

El diputado Inés Castillo indicó que mientras se investiga el caso, debe estar activa la alerta Alba-Keneth. (Foto: Congreso)

Así será la alerta

El legislador criticó que no se haya adoptado esa medida desde el pasado jueves 28 de agosto, cuando trascendió el caso.

Al respecto, representantes de la PGN indicaron que no se procedió debido a la información proporcionada por el MP, acerca de que no había un bebé a quien buscar.

Empero, Castillo remarcó que no se necesita de ninguna autorización para activar el mecanismo.

Según se dio a conocer, la alerta Alba-Keneth en este caso no llevará ninguna fotografía, ya que no se tiene, pero incluiría el nombre del recién nacido, ya que familiares de Evelyn Juárez, la madre, indicaron que ya sabían cómo se llamaría.

El diputado Inés Castillo exigió la activación de la alerta Alba-Keneth por el bebé cuya desaparición fue denunciada y posteriormente descartada en el hospital del IGSS en Escuintla. (Foto: Archivo/Soy502)

Dudas por embarazo

Esta fue la segunda citación que se desarrolló en el Congreso este lunes 1 de septiembre para abordar la presunta desaparición del bebé. Ahí, igual que en la reunión anterior, autoridades del IGSS informaron que Juárez se operó hace 12 años para no tener más hijos.

También se habló del ultrasonido que presentó la señora cuando inició su control prenatal, el cual procedía de una clínica privada y en el cual se indicaba que tenía ocho semanas de gestación. Después de ello, no se realizó ninguna otra ecografía, a pesar de que se le solicitó, dijeron los médicos.

Además, representantes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron que hicieron evaluaciones sobre el estado de la mujer al día siguiente de que supuestamente dio a luz. Agregaron que ella y sus familiares se rehusaron en un primer momento y pidieron la presencia de un abogado.

Los profesionales evitaron referirse a los resultados de los exámenes, pues indicaron que le correspondía hablar de ellos al MP. Fue esa misma entidad la cual descartó el embarazo de Juárez el pasado viernes 29 de agosto.

El único ultrasonido que confirmaría el embarazo de Evelyn Juárez es de cuando supuestamente tenía ocho semanas, según los registros del IGSS. (Foto: Captura de video)

Aseguran que sí había bebé

A pesar de tal información, familiares de la señora, quienes acudieron a la reunión con Inés Castillo y otros diputados, aseguraron que sí existió el embarazo y que fue atendido en el IGSS de Escuintla.

El suegro de Evelyn Juárez opinó que "no son necesarios más exámenes" y considera que se está buscando criminalizar a la pareja. Esa fue una queja que replicó la hermana de la señora y pidió apoyo psicológico para ella, por el "daño que la situación le ha provocado".

Además, reiteraron su pedido de "justicia" y exigieron adoptar todas las medidas necesarias para encontrar al presunto bebé desaparecido.

Familiares del presunto bebé desaparecido exigen acciones para dar con él. (Foto: Congreso)

El video del caso

El citado caso trascendió el pasado jueves 28 de agosto y un día después, tras una serie de evaluaciones hechas por el Inacif se informó que Juárez no estaba embarazada cuando llegó al centro asistencial.

Además, se difundieron grabaciones de cámaras de videovigilancia, donde se aprecia que la mujer habría pasado más de seis horas en los servicios sanitarios y, según las autoridades el IGSS, no habría sido atendida por ningún médico.

El caso ha generado diversas dudas, y el MP confirmó que hay indagatorias al respecto.

Ante la situación, diputados de distintas bancadas han recomendado a la señora, su esposo y familiares colaborar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.