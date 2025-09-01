Mujer que denunció desaparición de su bebé recién nacido, se operó hace 12 años

-

La mujer que denunció la supuesta sustracción de su hijo recién nacido en el IGSS de Escuintla se sometió a una operación, hace 12 años, para no volver a procrear.

OTRAS NOTICIAS: IGSS de Escuintla informa refuerza medidas por amenazas de atentados

El robo de un bebé en el Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Escuintla, que resultó ser falso, según las investigaciones respectivas, ha puesto en el ojo público a la pareja que hizo la denuncia y las razones que la habrían motivado para actuar.

El caso se conoció el pasado jueves 28 de agosto, un día después de que Evelyn Juárez, la supuesta madre, dijo haber dado a luz.

Sin embargo, el viernes 29 se confirmó que la mujer no estuvo embarazada, por lo menos cuando llegó al centro asistencial. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) hizo las evaluaciones pertinentes.

Ahora, durante una citación en el Congreso, se conocieron más detalles y las dudas han crecido en torno a si la señora en algún momento estuvo en gestación, pues hace 12 años se operó para no tener más hijos.

Evelyn Juárez, acompañada por su esposo, denunció la supuesta sustracción de su hijo recién nacido del IGSS de Escuintla, pero se descubrió que eso nunca ocurrió. (Foto: Captura de video)

El expediente

Francisco Godínez, subgerente de Prestaciones de Salud del IGSS, estuvo en una reunión con el diputado Obbed Castañasa, y ahí confirmó que Juárez se sometió a una cirugía de esterilización en 2013, cuando tuvo a su segundo hijo.

"Con antecedentes previos que hace 10 años se le había hecho una cirugía esterilizante, entra en duda cómo pudo quedar embarazada la señora", refirió el profesional, y añadió que hubo exámenes para corroborar que el procedimiento se hizo adecuadamente.

Otro dato que se conoció es que el esposo de la mujer firmó el consentimiento para la operación que le impediría seguir procreando.

Godínez remarcó que el Ministerio Público (MP) será el responsable de dar una respuesta a las interrogantes que han surgido en este caso, ya que tiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

El subgerente del IGSS, Francisco Godínez, dio detalles del caso de Evelyn Juárez, la mujer que denunció el supuesto robo de su hijo recién nacido en Escuintla. (Foto: Congreso)

Dudas por ultrasonido

Tras las declaraciones del subgerente del IGSS, el diputado cuestionó cómo se diagnosticó el supuesto nuevo embarazo de Evelyn Juárez.

Al respecto, el médico que la atendió en el Puerto de San José, Gustavo Menéndez, dijo que ella presentó un ultrasonido que se había hecho en un lugar privado. Según ese estudio, presentaba ocho semanas de gestación.

El doctor indicó que se siguieron los protocolos internos y se remitió a la paciente al Hospital del IGSS en Escuintla debido a que ya había tenido dos cesáreas y se sospechaba que sufría de diabetes gestacional, por los resultados de una prueba de orina.

Ya en su control en ese centro, se le ordenaron nuevos ultrasonidos en dos ocasiones, pero, según los registros, no se practicó ninguno.

Después de escuchar lo ocurrido, Castañasa mencionó la posibilidad de que la señora haya presentado una ecografía que no era de ella. Pero, de nuevo, las autoridades del IGSS indicaron que las averiguaciones están en manos del MP.

En el @CongresoGuate se discutió sobre el caso de Evelyn Juarez, la mujer que denunció el robo de su bebe recién nacido del hospital del IGSS en Escuintla, un caso que resjlró ser falso, según investigaciones.



Esto dijo el médico que la atendió en el Puerto de San José pic.twitter.com/kcukXVBFjY — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 1, 2025

Se ocultó en los sanitarios

El pasado viernes, un día después de la denuncia de Evelyn Juárez, se difundieron grabaciones de cámaras de videovigilancia, donde se aprecia que la mujer pasó más de seis horas en los servicios sanitarios del IGSS de Escuintla y no habría sido atendida por ningún médico.

El caso ha generado consternación y rechazo, tanto en aquel departamento con en el resto del país, y vecinos han exigido esclarecer lo ocurrido.