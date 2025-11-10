Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este lunes 10 de noviembre

Este lunes se llevará a cabo el tercer recorrido del Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala, esta vez llegará a la zona 7.
Desde el 8 de noviembre arrancaron los ya tradicionales "Desfiles Navideños", los cuales recorrerán distintas zonas de la ciudad capital.
Este lunes 10 de noviembre se llevará a cabo el tercer recorrido, esta vez en zona 7, Distrito 3, de 19:00 a 21:00 horas.
Las carrozas arrancarán desde la 33 avenida y 14 calle, colonia San Martín, zona 7.
Finalizará en el Anillo Periférico y colonia 4 de Febrero, de la misma zona.