Actividades familiares y culturales ideales para el fin de semana

Talleres, cine, recitales y ferias forman parte de la agenda cultural y deportiva que se vivirá en la capital este fin de semana.

Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, así que es momento de conocer y planificar a qué actividades culturales, deportivas y talleres organizados para toda la familia puedes ir.

Si aún no tienes planes, no te preocupes, aquí te damos algunas opciones a donde puedes asistir.

Viernes 19

Podrás asistir a la Feria informativa de la ciudadanía en el Merado la Reformita, 11 avenida y 12 calle zona 12, de 9:00 a 13:00 horas.

Además, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal 7a. avenida 11-67 zona 1 tercer nivel, de 9:30 a 11:00 horas, se tendrá la Conferencia Estrategia de creación de contenido.

Otra opción es participar en los Recorridos temáticos de independencia en el Museo Nacional de Historia, 9a. avenida y 9a. calle zona 1, de 10:00 a 16:00 horas.

En horas de la tarde y noche hay otras alternativas, de 17:45 a 18:45 en La Teca, 8a. avenida 12-58 zona 1, hay Clases de Historia del Arte, impartidas por Fernanda Flores.

También hay un Recital del curso: Culturas Guatemaltecas, el cual estará a cargo de los alumnos del Maestro Jayson Muñoz a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Municipal 7a. avenida 11-67 zona 1 salón 08.

La Marimba orquesta se presentará a las 19:00 horas en la 5a. avenida y 10a. calle Residenciales del norte zona 17.

Sábado 20

La Teca proyectará la conocida película guatemalteca, La Hija del Puma, por El centro de estudio de las culturas en Guatemala (CECEG) y la Cinemateca Universitaria Enrique Torres, a las 10:30 horas.

Mientras, en el Palacio Nacional de la Cultura se tendrá una competencia de Ajedrez en honor al escritor Miguel Ángel Asturias, en el marco del LXXI aniversario de la Revolución de Octubre, de 10:00 a 11:30 horas.

En Pasos y Pedales de la avenida Las Américas se tienen dos opciones a elegir, de 10:00 a 14:00 horas en la Plaza Colombia se tiene la Feria Científica Uniendo Generaciones; mientas que en la Plaza Argentina estará el programa ReciclaTu.

De 10:00 a 22:00 horas, los vecinos de la colonia El Paraíso II, zona 18, tendrán la visita de la miniferia, en donde podrán encontrar variedad de artículos a bajos precios.