Grupo Capaz brindará concierto en la feria de Sansare 2025

Sansare recibirá a Juan Gómez y su grupo Capaz en el estadio Las Victorias; boletos disponibles en preventa.
Si disponés de tiempo, tenés pensado ir a la próxima feria de Sansare y te llega el pasito duranguense, no te podés perder la presentación de Juan Gómez y su grupo Capaz
El cantante mantiene el legado de su hermano, el recordado vocalista Sergio Gómez, y retoma los éxitos popularizados por el grupo K-Paz de la Sierra.
Ahora se prepara para visitar el territorio yuquero el próximo viernes 26 de septiembre, cuando se presente en el concierto preparado en el estadio municipal Las Victorias, en horario por confirmarse.
Los asistentes tendrán la oportunidad de corear canciones como Mi credo y Si tú te vas, además de las más recientes creaciones firmadas por Gómez.
Admisión
Las entradas ya están en preventa en Leo Center y en la oficina de cultura y deportes de la municipalidad local.
Su valor es de Q200 (VIP) y Q100 (general). Ambas localidades costarán Q50 adicionales cuando sea el día del recital.
Desde ya se espera la asistencia de miles de espectadores de la localidad, Sanarate, Jalapa y demás pueblos cercanos, por lo que se espera que sea una velada inolvidable para todo el público.
¿Cómo llegar?
Primero debes tomar la autopista Jacobo Árbenz Guzmán hasta el cruce situado en el kilómetro 53, del cual parte la Ruta Nacional 19. De ahí son 16 kilómetros adicionales hasta encontrarte en Sansare.