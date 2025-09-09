¡Cayó "Tuco Salamanca"! Arrestan a actor de Breaking Bad tras denuncia por agresión

- Las autoridades estadounidenses arrestaron a Raymond Cruz, conocido por su personaje "Tuco Salamanca" en la serie de "Breaking Bad". PODRÍA INTERESARTE: Recopilan las cinco temporadas de Breaking Bad en película de 2 horas ¡Agarraron a Tuco Salamanca! El actor estadounidense, reconocido por su papel en Breaking Bad y Better Call Saul fue arrestado el 8 de septiembre por la mañana, debido a un inconveniente con su vecina. De acuerdo con fuentes policiales citadas por TMZ, Raymond Cruz fue detenido por una sospecha de presunta agresión menor a una mujer. TMZ reporta que la acusación provino de un supuesto altercado con una joven. (Foto: X) OTRAS NOTICIAS: Las locaciones de "Breaking Bad" en la vida real Por el momento no hay una declaración oficial de los hechos, pero se dice que una persona externa llamó a las autoridades para denunciar que Cruz agredió a su "hija", rociándola con la manguera de su jardín. El actor habría rociado con agua a una mujer, según fuentes. (Foto: X) Según otra fuente, Raymond estaba lavando su automóvil y una joven se estacionó muy cerca. Le pidió amablemente que retrocediera, pero no quiso hacerlo. Tras la detención, el actor fue procesado en una estación policial y no se han presentado cargos en su contra, por lo que se trataría únicamente de una infracción.