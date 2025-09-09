Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Cayó "Tuco Salamanca"! Arrestan a actor de Breaking Bad tras denuncia por agresión

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
09 de septiembre de 2025, 13:15
Raymond Cruz, famoso por interpretar a Tuco Salamanca, fue arrestado. (Foto: X)

Raymond Cruz, famoso por interpretar a Tuco Salamanca, fue arrestado. (Foto: X)

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Raymond Cruz, conocido por su personaje "Tuco Salamanca" en la serie de "Breaking Bad".

PODRÍA INTERESARTE: Recopilan las cinco temporadas de Breaking Bad en película de 2 horas

¡Agarraron a Tuco Salamanca! El actor estadounidense, reconocido por su papel en Breaking Bad y Better Call Saul fue arrestado el 8 de septiembre por la mañana, debido a un inconveniente con su vecina.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por TMZ, Raymond Cruz fue detenido por una sospecha de presunta agresión menor a una mujer.

TMZ reporta que la acusación provino de un supuesto altercado con una joven. (Foto: X)
TMZ reporta que la acusación provino de un supuesto altercado con una joven. (Foto: X)

OTRAS NOTICIAS: Las locaciones de "Breaking Bad" en la vida real

Por el momento no hay una declaración oficial de los hechos, pero se dice que una persona externa llamó a las autoridades para denunciar que Cruz agredió a su "hija", rociándola con la manguera de su jardín.

El actor habría rociado con agua a una mujer, según fuentes. (Foto: X)
El actor habría rociado con agua a una mujer, según fuentes. (Foto: X)

Según otra fuente, Raymond estaba lavando su automóvil y una joven se estacionó muy cerca. Le pidió amablemente que retrocediera, pero no quiso hacerlo.

Tras la detención, el actor fue procesado en una estación policial y no se han presentado cargos en su contra, por lo que se trataría únicamente de una infracción.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar