El actor de Hollywood Jesse Eisenberg fue visto en Guatemala sorprendiendo a los fans.

El estadounidense, quien saltó a la fama por su papel en "La red social" (2010) y "Zombieland" (2009) fue captado, al parecer en Petén.

Algunas fans como Gabriela se tomaron fotografías con él, mostrando su encuentro en redes sociales. Al parecer el famoso realizó una visita al "Centro Educativo Fe y Alegría No. 41".

En enero de 2025 Eisenberg mencionó que estuvo de viaje en Guatemala, aunque no reveló en qué fecha lo hizo y este recorrido su vida dio un giro, al punto que fue inspiración para la película "A real pain", donde dos primos muy diferentes, David (Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin), se reúnen para hacer un viaje por Polonia en honor a su querida abuela.

Los paisajes guatemaltecos fueron reemplazados por los polacos (lugar de donde es su familia), donde se desarrolla la historia. "¡Amo Guatemala!", expresó en euna entrevista con el periodista David Lepe.

Se desconoce si las imágenes compartidas recientemente son de ese viaje que mensiona, ocurrido previo al estreno de la cinta o si hizo un nuevo viaje en estos días.

Foto: Gabriela 62/Tik Tok.

