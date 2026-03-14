Actor José Ángel Bichir cae desde un tercer piso

La salud del actor José Ángel Bichir es delicada.
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Las autoridades recibieron el reporte por parte de vecinos que afirmaban que una persona se encontraba sangrando frente al edificio.
Según los paramédicos el intérprete presentaba fractura de cara y abdomen agudo, por lo que fue trasladado al Hospital en estado inconsciente.
El periodista Carlos Jiménez difundió que el actor fue localizado en la terraza de una vivienda del mismo inmueble, donde una vecina lo encontró.
Patricia Pascual, madre del actor, dijo que tomaba medicamentos.
José Ángel Bichir
Se trata del hijo del actor Odiseo Bichir y de la productora Patricia Pascual. Forma parte de una familia vinculada al ámbito artístico, sus tíos son Bruno y Demián Bichir.
Al parecer, el famoso está en recuperación. La familia lanzó un comunicado para explicar lo sucedido.
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