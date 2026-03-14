Myrka Dellanos revela que lucha contra el cáncer

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La querida comunicadora Myrka Dellanos reveló recientemente su diagnóstico de cáncer.

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La presentadora conocida por su trayectoria en "Primer Impacto", "Al Rojo Vivo" y "La mesa caliente", padece cáncer de piel y lo compartió con sus seguidores.

"Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando", afirmó, mostrando una imagen de su rostro con el área vendada.

"Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará", agregó.

De inmediato, la periodista recibió mensajes de apoyo en esta etapa de su vida. Su compañera de fórmula por varios años, María Celeste Arrarás, le envió un mensaje: "Qué bueno que te lo detectaron a tiempo".

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Myrka Dellanos

Myrka Dellanos es una conocida periodista, presentadora de televisión, autora y conferencista cubano-estadounidense.

Fue parte del programa famoso en Latinoamérica "Primer Impacto" en Univisión (1992-2004) junto a María Celeste Arrarás, ha sido galardonada con 2 premios Emmy y nombrada una de las mujeres más poderosas en televisión. Fue copresentadora de "La Mesa Caliente" en Telemundo.

Condujo "En Exclusiva con Myrka Dellanos" y regresó a la televisión en 2013 con Estrella TV, y luego en Telemundo en 2022. Fue nombrada "Persona del Año" por la Organización de Periodistas Iberoamericanos (2003) y "Hispana del Año" (2001).

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