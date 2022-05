"Carlton", del Príncipe del Rap, se enojó y rechazó hacer su famoso baile

El actor llevó al estrellato unos famosos movimientos que se han vuelto parte de su vida, pero también le ha causado molestias con sus fans.

No es raro que los fanáticos de “El príncipe de Bel-Air” (Príncipe del Rap) le pidan a Alfonso Ribeiro, actor quien dio vida al personaje de Carlton, que haga su famoso baile.

Sin embargo, el actor está harto de que le exijan que recree su icónico "Carlton Dance" que lo hizo famoso en “El Príncipe del Rap”.

“Soy un hombre negro, simplemente no estoy bailando para ti. No va a suceder”, le dijo Ribeiro a Jimmy Kimmel sobre sus movimientos memorables, con la famosa canción de Tom Jones “It's Not Usual”.

Ribeiro, de 50 años, resaltó: “¿Qué te hace pensar que le vas a pedir a una persona al azar que baile para ti, y van a decir '¡Dios mío, he estado esperando que lo pidas! Espera un segundo, déjame entrar en el personaje’. No lo es, no lo entiendo. No va a pasar."

Ribeiro señaló que recibe súplicas para que haga los movimientos característicos del personaje, y se niega a disculparse por negar el peticiones.

“Qué extraña inclinación que tiene la gente”, bromeó Kimmel, de 54 años. "Debes querer matar gente cuando te piden que hagas eso, ¿verdad?"

El popular Carlton

Ribeiro interpretó a “Carlton Banks” en la serie de NBC de 1990 a 1996, interpretando al complemento y al primo del personaje del actor principal Will Smith.

El elenco se reunió para un especial de HBO Max en 2020 y Smith, de 53 años, y Ribeiro discutieron cómo se le ocurrió a este último el famoso baile.

“La primera vez, todo lo que decía en el guión era 'Carlton baila', y necesitaba averiguar cómo bailaría este personaje”, dijo Ribeiro durante el especial, "¿cuál sería el movimiento real que lo hizo perfecto?".