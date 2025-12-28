Crónica: El caso de Edgar Gadiel, el niño desaparecido en San Juan Sacatepéquez

-

Cinco días han sido cruciales en el caso de Edgar Gadiel, un niño de 5 años, quien desapareció en una finca familiar y fue localizado sin vida.

En vísperas de Navidad, Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, fue reportado desaparecido. Estas son las fechas importantes relacionadas con el caso.

23 de diciembre: El menor estaba en la finca Los Pinos, ubicada en la aldea Santa Ana Montúfar de San Juan Sacatepéquez. Ese día se celebró un convivio para trabajadores de la familia de la víctima. En horas de la tarde, el niño ya no fue visto y empezó la búsqueda por áreas cercanas, pero sin resultados positivos.

24 de diciembre: Familiares del niño activaron la alerta Alba-Keneth, para su búsqueda y localización. Investigadores iniciaron con las primeras pesquisas para dar con el paradero del menor.

25 de diciembre: El cuerpo del menor fue localizado en la misma finca de donde desapareció. En el lugar, investigadores recolectaron varios indicios que hicieron creer que se trataba de un crimen.

26 de diciembre: El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte del menor fue asfixia por atragantamiento, sin brindar otros detalles.

27 de diciembre: Elementos del Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil (PNC) allanaron Los Pinos. Ahí encontraron un teléfono celular, muestras de sangre, un equipo DVR y otros objetos que podrían estar relacionados con el crimen.

28 de diciembre: El MP y PNC capturan a Marvin González acusado de asesinato y plagio o secuestro. El hombre, es un trabajador de la familia de la víctima.

Alerta activada de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. (Foto: PGN)

Esto se sabe

Aunque no se ha confirmado cuál habría sido el móvil del crimen, las autoridades investigan si hay más personas implicadas o no.

De momento, acusan al trabajador de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación por la desaparición y muerte del menor incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.