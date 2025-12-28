Así estará el clima durante el último lunes del 2025

Las noches antes de despedir el 2025 se prevén con bajas temperatuas, especialmente en el Occidente y el Altiplano Central del país.
OTRAS NOTICIAS: Cuidado con las bromas en este Día de los Santos Inocentes
Según el pronóstico que genera el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) para este lunes 29 de diciembre, que iniciará con un amanecer nublado del norte al centro del país.
El viento será ligero, a moderado y hacia el sur del país se estima que permanezca un ambiente cálido y soleado.
Sin embargo, hay probabilidad de posibles lloviznas en horas de la noche en Izabal, Franja Transversal del Norte y al norte del Altiplano Central, dado que se observa un ingreso de humedad del mar Caribe.