Así estará el clima durante el último lunes del 2025

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de diciembre de 2025, 14:03
Desde la noche del domingo se espera que la humedad aumente.&nbsp;&nbsp;(Foto: Shutterstock)

Las noches antes de despedir el 2025 se prevén con bajas temperatuas, especialmente en el Occidente y el Altiplano Central del país.

Según el pronóstico que genera el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) para este lunes 29 de diciembre, que iniciará con un amanecer nublado del norte al centro del país.

El viento será ligero, a moderado y hacia el sur del país se estima que permanezca un ambiente cálido y soleado.

(Imagen: INSIVUMEH)
Sin embargo, hay probabilidad de posibles lloviznas en horas de la noche en Izabal, Franja Transversal del Norte y al norte del Altiplano Central, dado que se observa un ingreso de humedad del mar Caribe.

