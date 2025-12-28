Marvin González, el capturado por crimen contra el menor en San Juan Sacatepéquez

-

La PNC y el MP capturaron a un hombre acusado del crimen de Edgar Gadiel de 5 años, reportado como desaparecido en San Juan Sacatepéquez.

Te interesa: Capturan a presunto responsable muerte del niño Edgar Gadiel

Esta mañana fue reportada la captura de Marvin González Chinchilla, acusado de ser el presunto responsable del asesinato del niño Edgar Gadiel, de 5 años.

El hombre, de 46 años de edad, no era un desconocido para la familia de la víctima, ya que trabajaba en la finca familiar, de hecho, estuvo presente en un convivio, el 23 de diciembre pasado, día que desapareció el menor.

Según informaron las autoridades, González fue capturado en Masagua, Escuintla y será acusado de los delitos de asesinato y plagio o secuestro.

La audiencia de primera declaración fue programada para las 20:00 horas de este 28 de diciembre en el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), ubicado en la zona 2.

Marvin González, capturado por el crimen de Edgar Gadiel de 5 años. (Foto: PNC)

Esto se sabe

Aunque por el momento no se ha confirmado cuál habría sido el móvil del crimen, las autoridades investigan si hay más personas implicadas o no.

De momento, acusan al trabajador de llevarse al niño durante el desarrollo del convivio, asesinarlo y dejar el cuerpo abandonado en la misma finca.

Parte de la investigación por la desaparición y muerte del menor incluyó la declaración de testigos, reconstrucción de los hechos, recolección y análisis de indicios, secuestro de videos de las cámaras de seguridad y más.

Alerta activada de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos. (Foto: PGN)

"Me mataron a mi bebé"

Durante el velorio de Edgar Gadiel, el padre del niño lamentó su muerte. "Me mataron a mi bebé, no se vale, era un niño de 5 años, no tenía la culpa, me mataron a mi bebé, no se vale, tenía solo cinco años, no se vale, mi bebé solo tenía cinco años", lamentó.

El menor desapareció el 23 de diciembre y su cuerpo fue ubicado dos días después.