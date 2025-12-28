Los detalles de la próxima elección del Colegio de Abogados

-

Los agremiados al Colegio de Abogados y Notarios deberán participar en una nueva elección el 5 de enero próximo.

El próximo 5 de enero se desarrollará la primera vuelta de la elección del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para que los agremiados elijan a sus representantes, un titular y un suplente, quienes integrarán la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El CANG brindó más detalles de la elección que se desarrollará.

Para ese día habilitarán dos sedes de votación en la capital, una en el Parque de la Industria y otro en Fórum Majadas.

El primer lugar es para colegiados del 1 al 25 mil y ciencias afines. El segundo lugar para colegiados del 25,001 en adelante.

En el caso de los agremiados que están en los departamentos, deben acudir a la delegación del TSE correspondiente.

Los centros de votación abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas.

Este 5 de enero de 2026, se elegirán a los representantes del CANG para integrar la Comisión de Postulación para la elección de Magistrados del TSE 2026-2032.

Lugares de votación:

Colegiados del 1 al 25,000 y Ciencias Afines: parque de la Industria

Los otros integrantes

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) Walter Mazariegos, presidirá la comisión de postulación. También la integrará el decano de la Facultad de Derecho de la Usac.

Luego, los rectores de las Universidades privadas y los decanos de las Facultades de Derecho, también deben elegir a sus representantes para integrar la postuladora.

Se espera que la postuladora del TSE quede integrada antes del 15 de enero, debido a que el 19 iniciaría el proceso de postulación y concluirá el 20 de febrero.

Esta comisión se encargará de convocar a aspirantes de magistrados del TSE, revisar expedientes, calificarlos y finalmente elaborar un listado de 20 candidatos.

Ese listado deberá ser enviado al Congreso, quienes tienen que elegir a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes entre el 20 de febrero y el 19 de marzo.

Los magistrados que resulten electos tomarán posesión el 20 de marzo de 2026 y se encargarán del próximo proceso electoral.