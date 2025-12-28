Así desmontaron la pasarela dañada en la Aguilar Batres

Durante la madrugada de este domingo, autoridades desmontaron una pasarela dañada ubicada en la calzada Aguilar Batres.
Te interesa: ¡Toma nota! Las rutas alternas por cierre en la Aguilar Batres
Por varias horas estuvo cerrado el paso vehicular en la calzada Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12.
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que la pasarela dañada fue desmontada en un 90%.
El objetivo del cierre era retirar la pasarela para posteriormente colocar una nueva.
Así fue el desmontaje de la pasarela
Con el desmontaje de la pasarela, ahora corresponde continuar con los trabajos de reparación.
Esta pasarela estaba dañada porque un vehículo de carga pesada se estrelló contra ella en octubre pasado.