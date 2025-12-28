Así desmontaron la pasarela dañada en la Aguilar Batres

-

Durante la madrugada de este domingo, autoridades desmontaron una pasarela dañada ubicada en la calzada Aguilar Batres.

Por varias horas estuvo cerrado el paso vehicular en la calzada Aguilar Batres y 38 calle de la zona 12.

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que la pasarela dañada fue desmontada en un 90%.

El objetivo del cierre era retirar la pasarela para posteriormente colocar una nueva.

Así fue el desmontaje de la pasarela

Iniciamos los cierres vehiculares en Aguilar Batres al sur para retirar la pasarela de la 38 calle zona 11. Tenemos habilitado el reversible de la 29 calle a Cenma para el transporte liviano.#TransitoVN pic.twitter.com/mNfjOeCWkH — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 28, 2025 Continuamos apoyando los trabajos en Calzada Aguilar Batres y 37 calle.#TransitoVN pic.twitter.com/zCf2rmrwnG — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 28, 2025

Con el desmontaje de la pasarela, ahora corresponde continuar con los trabajos de reparación.

Esta pasarela estaba dañada porque un vehículo de carga pesada se estrelló contra ella en octubre pasado.