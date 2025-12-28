Retiro de tráiler complica tránsito en ruta Interamericana

-

El retiro de un tráiler volcado mantiene congestionada la ruta Interamericana este domingo.

La tarde de este domingo 28 de diciembre se registró fuerte congestionamiento vehicular en la ruta Interamericana, luego de que usuarios reportaran largas filas y circulación lenta en distintos tramos con dirección a occidente, oriente y ruta hacia San Lucas.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Autoridades de tránsito informaron que el tráfico se debe a los trabajos para retirar un tráiler que volcó el pasado sábado 27 de diciembre en el kilómetro 132.5.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Además, indicaron que las maniobras se han visto dificultadas en el sector de ruta Interamericana debido a que en los intentos de extracción se han reventado cables y cadenas de las grúas, lo que ha retrasado las labores.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Hasta el momento, no se cuenta con un tiempo estimado para concluir el retiro del tráiler, por lo que el tránsito continúa afectado en el sector.

Sobre el accidente

Sobre el accidente, se indicó que durante la mañana del sábado un tráiler cayó a un barranco y posteriormente se incendió. Las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo aún no han sido establecidas.

Dentro del cabezal se encontraba el piloto, quien falleció durante el incendio al quedar atrapado entre los hierros retorcidos. Fue identificado como Luis Rodolfo Figueroa González, de 62 años, originario de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.