La leyenda de Hollywood, Jane Fonda, anuncia que tiene cáncer

La reconocida actriz estadounidense, Jane Fonda, anunció a través de sus redes sociales que tiene cáncer.

Fonda, de 84 años, compartió un extenso comunicado en el que cuenta que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin, y que ya tiene aproximadamente seis meses recibiendo quimioterapias.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”, escribió en su perfil de Instagram.

“Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, añadió.

La actriz contó que lleva el control de sus tratamientos bastante bien, resaltando que su situación no interferirá con su activismo sobre el cambio climático.

"Estoy prestando atención a las lecciones que me depara. El cáncer, junto con mi edad, definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades", puntualizó.

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, la tasa de supervivencia para personas con linfoma no Hodgkin es de un 73 %.

La actriz de "Una suegra de cuidado" fue sometida a una cirugía para extirparle un tumor canceroso de labio, en 2018. En 2010, también le extirparon uno, pero esa vez, en el pecho.