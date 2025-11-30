Actriz Patricia Cifuentes necesita apoyo para tratamiento por cáncer

-

La actriz, bailarina y corista Patricia Annabella Cifuentes Loarca necesita apoyo económico ya que atraviesa un tratamiento por el cáncer que padece.

La guatemalteca que desarrolla su trabajo en las artes escénicas, principalmente el teatro, apeló a la buena voluntad de sus allegados con un mensaje. Su padecimiento le impide trabajar, esto hace que no tenga los ingresos suficientes para sufragar gastos médicos, que son muchos.

Patricia Cifuentes también ejerce la danza. Foto: Mario Rivera Cabrera.

"Querida Familia Facebookiana, una vez más vengo por aquí a pedirles su apoyo financiero, a quienes puedan y quieran", inició, antes de comentar en qué fase se encuentra en la actualidad.

"Sigo luchando contra esta enfermedad a pesar del diagnóstico inicial de hace tres años: cáncer de ovario Grado 3C con metástasis, pero por ahora los gastos me siguen rebasando, aún estando atendida por el sistema de salud pública, y aún con el apoyo constante de amigos, que han estado a la par, actuando como familia, que espero en algún momento tener la oportunidad de serles recíproca y/o que la misma vida se los multiplique exponencialmente", continuó.

Foto: Patricia Cifuentes.

"Entre imágenes especializadas y medicamentos que no hay disponibles frecuentemente, entre otros, sumo una precaria e inestable actividad laboral (que espero poder solucionar en el corto plazo porque sé con certeza que tengo mucho que dar)".

Patricia ha interpretado papeles en obras como "La casa de Bernarda Alba", en los coros de "El Mesías de Handel", ha pertenecido al "Coro Magnificat", entre otros.

Foto: Facebook.

Para apoyarla

Puedes depositar la cantidad que desees a la cuenta monetaria No.: 3726021655 de Banrural, a nombre de Patricia Annabella Cifuentes Loarca.