Tania Mendoza, la actriz asesinada, había denunciado amenazas

La actriz fue acribillada cuando iba a buscar a su hijo a un juego de fútbol.

Luego de haber sido secuestrada en el año 2010 junto a su esposo e hijo, Tania Mendoza denunció las amenazas de muerte y hostigamiento que había recibido, sin ser atendida.

A través de un video que fue mostrado en diversos medios de comunicación, se reveló que en 2015 la actriz de "La Reina del Sur", denunciaba que había sido víctima de acoso y amenazas en su contra.

"No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le ha hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida, voy a cumplir cinco años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, que tengo temor, que hagan algo en contra de mi persona", dijo en aquella ocasión la actriz.

Tania ya había sido secuestrada en el año 2010, específicamente en septiembre, junto a su esposo e hijo, quien además fue testigo del asesinato de su mamá.

Recientemente se ha indicado que Tania pudo haber tenido algún tipo de relación con Arturo Beltrán Leyva, conocido también como "El Jefe de Jefes", pues en sus redes sociales mostraba su admiración y cariño hacia el narcotraficante, a través de publicaciones que acompañaba con fotografías del criminal abatido en el año 2009 también en Morelos.