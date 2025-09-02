Caso Melissa Palacios: Así llegó a tribunales María Fernanda Bonilla

Los acusados por femicidio de Melissa Palacios buscarán aceptar cargos ante jueza de Mayor Riesgo
Este martes 2 de septiembre, el Juzgado de Mayor Riesgo "C" reanuda la audiencia de apertura a juicio contra José Luis Marroquín Ovalle y María Fernanda Bonilla Archila, acusados del femicidio de Melissa Palacios, ocurrido en 2021.
Ambos señalados llegaron a la sede judicial ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde se activa nuevamente el proceso penal que ha estado detenido durante meses.
María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín comparecen por primera vez en audiencia en la capital. Su ingreso al Juzgado de Mayor Riesgo "C", a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón, marca el reinicio formal del proceso legal tras intentos fallidos en Zacapa y Chiquimula.
Durante la diligencia de este martes, se espera que los acusados soliciten la aceptación de cargos, una figura que, de ser admitida por el tribunal, podría evitar un juicio prolongado y conducir a una condena inmediata por parte del juzgado.
Buscan evitar juicio
De acuerdo con fuentes del caso, los acusados solicitan acogerse a la figura de aceptación de cargos, lo que les permitiría recibir una condena inmediata con reducción de pena, evitando así un juicio oral y público.
"Solo busco justicia"
Anabella Chacón, madre de Melissa, rechaza firmemente esta posibilidad, asegura que no aceptará que los responsables evadan un juicio, y anuncia que, de ser necesario, apelará la decisión a través de amparos.
"No busco venganza, solo busco justicia. Mi hija confió en ella, y ella me la mató. Como madre, no voy a permitir una aceptación de cargos", dijo Chacón.
"Si el tribunal llega a aceptar eso, apelaremos. Para eso sirven los amparos, y lo voy a hacer. No fue un animal que mataron, fue mi hija. ¿Cómo es posible que ella solo venga, pague con cuatro años y luego pueda salir? No lo voy a permitir", comentó la madre de Melissa Palacios.
Chacón recuerda que ha pasado cuatro años buscando justicia en el sistema:
"Ya luché en Zacapa, no se pudo; tampoco en Chiquimula. Ahora, espero que aquí en la capital sí lo pueda lograr. Solo quiero un poco de paz", dijo Chacón.
Asesinato de Melissa Palacios
Melissa Palacios fue encontrada sin vida en 2021, en condiciones que el Ministerio Público calificó como femicidio. La investigación señala a Marroquín y Bonilla como responsables de ejercer violencia contra la joven y provocar su muerte.
La jueza Carol Yesenia Berganza debe resolver si permite o no la aceptación de cargos. De no aprobarse, el proceso avanzaría hacia un juicio oral y público. La audiencia se realiza en el juzgado de Mayor Riesgo C, a puerta cerrada.