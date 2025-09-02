Caso Melissa Palacios: Así llegó a tribunales María Fernanda Bonilla

-

Los acusados por femicidio de Melissa Palacios buscarán aceptar cargos ante jueza de Mayor Riesgo

Este martes 2 de septiembre, el Juzgado de Mayor Riesgo "C" reanuda la audiencia de apertura a juicio contra José Luis Marroquín Ovalle y María Fernanda Bonilla Archila, acusados del femicidio de Melissa Palacios, ocurrido en 2021.

Ambos señalados llegaron a la sede judicial ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde se activa nuevamente el proceso penal que ha estado detenido durante meses.

(Foto: Wilder López/Soy502)

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín comparecen por primera vez en audiencia en la capital. Su ingreso al Juzgado de Mayor Riesgo "C", a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza Chacón, marca el reinicio formal del proceso legal tras intentos fallidos en Zacapa y Chiquimula.

Anabella Chacón madre de Melisa Palacios asistió a la audiencia junto a su hija menor. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la diligencia de este martes, se espera que los acusados soliciten la aceptación de cargos, una figura que, de ser admitida por el tribunal, podría evitar un juicio prolongado y conducir a una condena inmediata por parte del juzgado.

Audiencia de aceptación de cargos se desarrolla a puerta cerrada, en el juzgado de Mayor Riesgo C. (Foto: Wilder López/Soy502)

Buscan evitar juicio

De acuerdo con fuentes del caso, los acusados solicitan acogerse a la figura de aceptación de cargos, lo que les permitiría recibir una condena inmediata con reducción de pena, evitando así un juicio oral y público.

Jueza de Mayor Riesgo C inicia audiencia del caso de Melisa Palacios. pic.twitter.com/lgQ7At1vXo — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 2, 2025

"Solo busco justicia"

Anabella Chacón, madre de Melissa, rechaza firmemente esta posibilidad, asegura que no aceptará que los responsables evadan un juicio, y anuncia que, de ser necesario, apelará la decisión a través de amparos.

"No busco venganza, solo busco justicia. Mi hija confió en ella, y ella me la mató. Como madre, no voy a permitir una aceptación de cargos", dijo Chacón.

Caso Melisa Palacios, audiencia se celebra con la presencia de todos los sujetos procesales (Foto: Wilder López/Soy502)

"Si el tribunal llega a aceptar eso, apelaremos. Para eso sirven los amparos, y lo voy a hacer. No fue un animal que mataron, fue mi hija. ¿Cómo es posible que ella solo venga, pague con cuatro años y luego pueda salir? No lo voy a permitir", comentó la madre de Melissa Palacios.

Jueza de Mayor Riesgo C inicia audiencia de etapa intermedia del caso Melisa Palacios. (Foto: Wilder López/Soy502)

Chacón recuerda que ha pasado cuatro años buscando justicia en el sistema:

"Ya luché en Zacapa, no se pudo; tampoco en Chiquimula. Ahora, espero que aquí en la capital sí lo pueda lograr. Solo quiero un poco de paz", dijo Chacón.

Madre de Melisa Palacios viajó a la ciudad de Guatemala para estar presente durante audiencia clave en el caso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asesinato de Melissa Palacios

Melissa Palacios fue encontrada sin vida en 2021, en condiciones que el Ministerio Público calificó como femicidio. La investigación señala a Marroquín y Bonilla como responsables de ejercer violencia contra la joven y provocar su muerte.

María Fernanda Bonilla enfrenta audiencia de aceptación de cargos, acusa del crimen de la joven universitaria Melisa Palacios. pic.twitter.com/AOO66OlOI7 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 2, 2025

La jueza Carol Yesenia Berganza debe resolver si permite o no la aceptación de cargos. De no aprobarse, el proceso avanzaría hacia un juicio oral y público. La audiencia se realiza en el juzgado de Mayor Riesgo C, a puerta cerrada.