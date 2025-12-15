Adelanto oficial de la parte 2 de "Stranger Things 5"

-

La unión será la única forma de enfrentar el caos final.

El tráiler eleva la tensión al máximo, luego del triunfo parcial del equipo de Hawkins por los nuevos poderes de Will.

Hawkins enfrenta su mayor amenaza tras el triunfo parcial del grupo. (Foto: X)

El adelanto retoma los acontecimientos vistos en los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Stranger Things con una premisa clara: el final se acerca.

Los planes de Vecna son mucho más oscuros de lo que aparentaba, ya que su plan consiste en "crear un mundo nuevo".

Vecna revela un plan mucho más oscuro de lo esperado. (Foto: X)

El grupo entiende que la única forma de derrotarlo es dejando atrás sus diferencias para enfocarse en trabajar unidos y con confianza.

Dustin y Steve refuerzan su lealtad ante una amenaza imparable. (Foto: X)

Dustin y Steve estarán dispuestos a morir juntos luego de comprobar que la amenaza del otro lado ya no puede contenerse. La segunda parte llegará el 25 de diciembre a Netflix.