Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Adelanto oficial de la parte 2 de "Stranger Things 5"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
15 de diciembre de 2025, 11:17
El nuevo tráiler confirma que el final de Stranger Things está cerca. (Foto: X)

El nuevo tráiler confirma que el final de Stranger Things está cerca. (Foto: X)

La unión será la única forma de enfrentar el caos final.

LEE: ¿Algo salió mal? "Stranger Things" hace que Netflix colapse

El tráiler eleva la tensión al máximo, luego del triunfo parcial del equipo de Hawkins por los nuevos poderes de Will.

Hawkins enfrenta su mayor amenaza tras el triunfo parcial del grupo. (Foto: X)
Hawkins enfrenta su mayor amenaza tras el triunfo parcial del grupo. (Foto: X)

El adelanto retoma los acontecimientos vistos en los primeros cuatro capítulos de la quinta temporada de Stranger Things con una premisa clara: el final se acerca.

Los planes de Vecna son mucho más oscuros de lo que aparentaba, ya que su plan consiste en "crear un mundo nuevo".

Vecna revela un plan mucho más oscuro de lo esperado. (Foto: X)
Vecna revela un plan mucho más oscuro de lo esperado. (Foto: X)

DESCUBRE: Stranger Things 5: todo lo que se sabe hasta ahora de la nueva temporada

El grupo entiende que la única forma de derrotarlo es dejando atrás sus diferencias para enfocarse en trabajar unidos y con confianza.

Dustin y Steve refuerzan su lealtad ante una amenaza imparable. (Foto: X)
Dustin y Steve refuerzan su lealtad ante una amenaza imparable. (Foto: X)

Dustin y Steve estarán dispuestos a morir juntos luego de comprobar que la amenaza del otro lado ya no puede contenerse. La segunda parte llegará el 25 de diciembre a Netflix.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar