¿Algo salió mal? "Stranger Things" hace que Netflix colapse

El estreno de la nueva temporada de Stranger Things hizo que Netflix colapsara, caída que duró, unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.
El servicio habría caído a partir de las 5:00 p.m. (hora de la costa del Pacífico estadounidense) cuando se estrenaba el seguimiento de la historia de ficción por 3 minutos, tras esto siguieron problemas de velocidad.
El mensaje que salía a todos los usuarios era: "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio", llenando de ansiedad a muchos que esperaban el estreno.
Un portavoz de Netflix señaló a Variety que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos". justo como en julio de 2022, cuando la plataforma cayó por el lanzamiento de los últimos dos capítulos de la cuarta entrega.
Los usuarios también experimentaron interrupciones de Netflix durante la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, uno de los primeros eventos transmitidos en directo en la plataforma.
¿De qué trata la nueva historia?
Los chicos de Hawkins buscan encontrar y matar al monstruoso Vecna, mientras el pueblo está en cuarentena militar mientras la protagonista, Eleven (Once), se esconde de las autoridades.
La serie de los hermanos Duffer posicionó cuatro temporadas simultáneamente en el Top 10 de Netflix.
