Adolescente se ahoga en un centro turístico durante actividad religiosa

Ingresó al agua con sus amigos, pero ya nunca salió.
Un adolescente de 16 años, identificado como Wilson Adonias Alvarado de Paz, murió este domingo luego de sumergirse al agua en un centro turístico en la aldea Poza de la Pila, Ipala Chiquimula,
Según Bomberos Municipales Departamentales, el joven salió de la capital con un grupo de amigos como parte de una actividad religiosa.
Juntos decidieron tomar un baño, pero Alvarado no sabía nadar. Aún así se sumergió al agua pero ya no logró salir.
Socorristas trataron de auxiliarlo, pero solo lograron recuperar el cuerpo sin vida.
Fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para trasladar el cuerpo de la víctima al INACIF.
*Con información de Élfego Escobar