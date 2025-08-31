Conductor atropella a un agente de la PNC en zona 4

El conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia.
Un hombre que se conducía en su automóvil atropelló a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la 6a. avenida, ruta 6, de la zona 4.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, al realizarle la prueba de alcoholemia, el conductor dio positivo, por lo que agentes de la PNC lo trasladaron a la Torre de Tribunales.
Otro hecho similar
El agente David Marroquín, murió tras ser atropellado durante un operativo para evitar carreras clandestinas en Las Américas, el pasado 31 de mayo.
El hecho ocurrió cuando varios agentes de la PNC realizaban operativos para evitar carreras clandestinas en la zona 14 y un conductor quiso evitar el operativo.
Fue allí cuando atropelló al agente David Marroquín Valdez, quien fue llevado en estado delicado al Hospital Roosevelt. Sin embargo murió horas después.