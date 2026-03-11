¡Disparos en zona 12! Conductora es asesinada cuando viajaba junto a un niño

-

La víctima fue atacada a balazos cuando viajaba en compañía de un niño de 8 años que resultó ileso.

Disparos fueron escuchados la noche de este martes 10 de marzo en la 46 calle y 1a. avenida de la colonia Monte María I, en la zona 12 de la ciudad capital.

Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar localizaron a una conductora, quien ya no contaba con signos vitales y a un niño de 8 años que resultó ileso, quien viajaba junto a ella.

La víctima mortal fue identificada como: Esteysi Melina Barbosa Gutierrez, de 38 años, quien presenta heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes.

De momento se desconoce el motivo de este violento ataque que acabó con la vida de esta mujer, según indicó el cuerpo de bomberos.

Al menor se le brindó asistencia debido a crisis nerviosa y posteriormente fue entregado a familiares de la víctima, quienes se hicieron presentes al lugar, en donde también se encuentra la Policía Nacional Civil (PNC).

El vehículo terminó empotrado a un costado de la calle tras el hecho de violencia.