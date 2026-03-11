Textiles guatemaltecos se mostrarán en la semana de la moda en Los Ángeles California

La indumentaria maya destacará en la Semana de la Moda en Los Ángeles California con la celebración de una pasarela.
A través del arte de maestros artesanos piezas guatemaltecas se verán en un desfile especial.
"Un legado de color, tradición e historia que hoy llega a una pasarela internacional", se explica en la página oficial.
Textiles D'La Rossa se ha presentado en varias ocasiones en Estados Unidos, durante al presentación de las colecciones de famosos diseñadores, en esta ocasión también mostrarán el arte textil ancestral al mundo.
Fecha del evento
La cita es el domingo 15 de marzo a las 6:00 p. m.
El evento se transmitirá en vivo en las redes de Textiles D'La Rossa.
