Textiles guatemaltecos se mostrarán en la semana de la moda en Los Ángeles California

  • Por Selene Mejía
10 de marzo de 2026, 18:59
Textiles D'la Rossa estará en California. (Foto: Instagram)

Textiles D'la Rossa estará en California. (Foto: Instagram)

La indumentaria maya destacará en la Semana de la Moda en Los Ángeles California con la celebración de una pasarela. 

A través del arte de maestros artesanos piezas guatemaltecas se verán en un desfile especial. 

"Un legado de color, tradición e historia que hoy llega a una pasarela internacional", se explica en la página oficial. 

Textiles D'La Rossa se ha presentado en varias ocasiones en Estados Unidos, durante al presentación de las colecciones de famosos diseñadores, en esta ocasión también mostrarán el arte textil ancestral al mundo. 

Fecha del evento

La cita es el domingo 15 de marzo a las 6:00 p. m.

El evento se transmitirá en vivo en las redes de Textiles D'La Rossa.

@textilesdlarossa Guatemala brilla ante el mundo. ✨ Y esta vez lo hace a través del arte que nace en las manos de nuestros maestros artesanos. Un legado de color, tradición e historia que hoy llega a una pasarela internacional. Acompáñanos este domingo 15 de marzo a las 6:00 p.m. Transmisión en vivo en las redes de Textiles D’La Rossa. #dlarossa #arteancestral #losangelescalifornia #losangelesfashionweek #dlarossaLA ♬ sonido original - textiles D’ La Rossa

@textilesdlarossa Hay algo que nunca pasa de moda: nuestras raíces. En 6 días, ese legado llegará a una nueva pasarela para recordarnos de dónde viene nuestra elegancia. Textiles D’La Rossa. #dlarossa #arteancestral #losangelescalifornia #losangelesfashionweek #dlarossaLA ♬ sonido original - textiles D’ La Rossa

dla rossa


