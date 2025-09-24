La adolescente que murió tras someterse a una cirugía plástica en México

-

La menor fue sometida a una operación de aumento de pecho, autorizada por su madre.

Paloma Nicole Arellano, de 14 años, fue sometida a una cirugía plástica el pasado 12 de septiembre en Durango, México.

El procedimiento fue autorizado únicamente por la madre y realizado por el padrastro de la menor. El padre la víctima no estaba enterado.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de septiembre la madre de la menor informó al padre que viajarían a la sierra de Durango debido a un supuesto contagio de Covid-19, avisando que estarían incomunicados, pues estarían aislados en unas cabañas donde no habría señal.

Sin embargo, la menor fue sometida a una cirugía que se complicó después.

Las secuelas fueron devastadoras, pues Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio, una inflamación cerebral severa que llevó a los médicos a inducirla a un coma y a conectarla a un respirador artificial.

Cuando la situación se agravó, la madre contactó a Carlos Arellano, el padre, para informarle de que su hija estaba hospitalizada de gravedad.

Paloma Nicole Arellano junto a su padre, Carlos Arellano. (Foto: redes sociales)

"Yo pensé que se había complicado el Covid en su viaje a la sierra", dijo el padre a medios en México.

Finalmente, la menor murió el 20 de septiembre debido a complicaciones posteriores a la intervención estética.

Denuncia pública

Said Arellano ha denunciado públicamente que no se le pidió consentimiento y que fue engañado sobre el motivo del traslado de su hija a la clínica.

Carlos acudió a la fiscalía estatal y denunció los hechos. Señaló como responsables directos al médico, a su expareja (la madre de Paloma), al hospital y a todos quienes participaron en lo que él califica como un "encubrimiento".

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) comunicó que ha solicitado la suspensión provisional para el cirujano implicado en la muerte de la adolescente.