Madrugó para un partido de fútbol pero fue asesinado en la carretera

  • Por Jessica González
24 de septiembre de 2025, 10:43
El cuerpo estaba a un costado de un auto. (Foto: archivo/Soy502)

Según familiares, la víctima se estaba cambiando cuando fue atacada.

Esta mañana de miércoles 24 de septiembre se localizó un cuerpo, el cual estaba cerca de un vehículo.

El incidente ocurrió en el kilómetro 25, ruta a Palencia, a un costado de la carretera.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
Bomberos Municipales atendieron la emergencia y constataron que se trata del cuerpo de un hombre que presentaba heridas provocadas por arma de fuego, el cual ya no contaba con signos vitales.

Familiares comentaron que la víctima había madrugado para participar en un partido de fútbol, pero fue asesinada mientras se cambiaba.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para comenzar con las diligencias correspondientes.

(Foto: Jorge Senté/Nuestro Diario)
(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)
