Adolescente quedó ligado a proceso por el femicidio de Yoselin Raquel

-

Un menor de edad quedó ligado a proceso por el femicidio de Yoselin Raquel, desaparecida en Totonicapán.

Te interesa: Hallan sin vida y con señales de violencia a menor desaparecida

Un adolescente quedó ligado a proceso en un Juzgado de Niñez y Adolescente en Conflicto con la Ley Penal por el delito de femicidio.

Según la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, el menor de edad, estaría implicado en la muerte de Yoselin Raquel Itzep.

La víctima, también menor de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 22 de noviembre, cuando salió de la casa de su abuela ubicada en el municipio de Momostenango, Totonicapán, rumbo a su vivienda, pero ya no llegó.

La menor fue localizada atada de pies y manos. (Foto: José García/Nuestro Diario)

Ante su desaparición, familiares activaron una alerta Alba Keneth e iniciaron su búsqueda. Dos días después, su cuerpo fue localizado con señales de violencia.

"Como resultado de la investigación, se logró establecer la participación del adolescente en la muerte de la mujer, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, al determinarse que entre ambos existía una relación de pareja", dijo el MP.

Así fue ubicada

Tras 48 horas de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo de una menor de 17 años en el sector conocido como La Cumbre, aldea El Rancho de Teja, Totonicapán. La víctima fue identificada como Yoselin Raquel Itzep Ajanel, quien tenía activa una alerta Alba Keneth desde el pasado 22 de noviembre.

La fallecida era originaria de la aldea Tierra Colorada, municipio de Momostenango, lugar donde fue vista con vida por última vez.

Sus restos fueron encontrados dentro de una bolsa de nailon, con las manos y los pies atados, el cuerpo presentaba señales de violencia, aunque no se brindaron detalles de causa exacta de muerte, pues esta se encuentra en estudio en el Inacif, indicó la Policía Nacional Civil (PNC).