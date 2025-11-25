Hallan sin vida a menor desaparecida con señales de violencia

Yoselin Raquel Itzep de 17años, desapareció el 22 de noviembre, su cuerpo fue localizado dentro de una bolsa de nailon con las manos y los pies atados.
OTRAS NOTICIAS: Decomisan varios paquetes de droga en taxi pirata valorada en Q200 mil
Tras 48 horas de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo de una menor de 17 años en el sector conocido como La Cumbre, aldea El Rancho de Teja, Totonicapán. La víctima fue identificada como Yoselin Raquel Itzep Ajanel, quien tenía activa una alerta Alba Keneth desde el pasado 22 de noviembre.
La fallecida era originaria de la aldea Tierra Colorada, municipio de Momostenango, lugar donde fue vista con vida por última vez.
Sus restos fueron encontrados dentro de una bolsa de nailon, con las manos y los pies atados, el cuerpo presentaba señales de violencia, aunque no se brindaron detalles de causa exacta de muerte, pues esta se encuentra en estudio en el Inacif, indicó la Policía Nacional Civil (PNC).
Piden justicia
El hallazgo generó profunda consternación entre familiares, vecinos y amigos de la víctima, quienes exigen justicia y solicitan a las autoridades iniciar una investigación exhaustiva para dar con los responsables de este crimen.
Al lugar acudieron investigadores del Ministerio Público (MP) para recolectar indicios, aunque se presume que la víctima fue asesinada en otro sitio y luego el cuerpo fue abandonado en esta área.