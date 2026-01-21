Adolfo Méndez Vides recibe el Premio Nacional de Literatura

Gilberto Adolfo Méndez Vides recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2025, según el Acuerdo Ministerial 39-2026 del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).
El Consejo Asesor para las Letras destacó su labor en cuento, poesía y novela, cuyas obras destacan por a profundidad de sus personajes y la cruda descripción de la sociedad. La ciudad es protagonista en su escritura.
La condecoración
El Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2025 consiste en una medalla de oro, un diploma y la publicación de una obra de su autoría, ademas de un estímulo económico de US $10 mil 500, como parte del respaldo institucional a la creación literaria.
Su trayectoria
Nació en Antigua Guatemala (1956), sus cuentos y poesía se inspiran en el paisaje y la realidad. Realizó estudios de Letras y Filosofía y ha sido docente universitario, además de realizar investigaciones.
Escribió, dirigió y actuó en obras de teatro. Su primer libro de cuentos es "Escritores Famosos y otros desgraciados" (1978). Escribió en revistas en publicaciones afuera del sistema.
Cuenta con el espacio llamado "Hablemos de literatura" en redes sociales, donde analiza datos y comparte curiosidades de los escritores y los libros de la literatura universal.
Sus obras
Escritores Famosos y otros desgraciados. Cuentos (1978)
Tratado de la desesperación. Poesía, (1984)
Las catacumbas (1987)
El paraíso perdido (1990)
Mujeres tristes (1995)
Las murallas (1998)
Escritores famosos (1998)
Presencia y obra de Augusto Monterroso (2000)
El tercer patio (2003)
La lluvia (2007)
Renato Osoy: fotografía (2007)
El leproso (2007)
Narrativa breve (2009)
El sonora y otras vidas (2016)
Arzú. Y el tiempo se me fue (2017)
Luca el vendedor (2020)
Cuerpos árboles (2022)