Juan Francisco Guzmán, el ícono literario que da voz a la cultura de Sololá

Con una producción que incluye novelas, libros de cuentos y poemarios, Juan Francisco Guzmán se ha posicionado como una de las voces literarias más representativas de Sololá. Sus obras combinan relatos infantiles, memoria histórica y la cosmovisión maya.

El escritor sololateco Juan Francisco Guzmán se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la literatura en el departamento.

Su obra más reconocida es El ángel de trigo y otros cuentos...., un libro de cuentos concebido inicialmente para el público infantil, pero que con el tiempo ha logrado cautivar también a adolescentes y adultos. La primera edición fue presentada en 2013, con un tiraje de 500 ejemplares.

Años después, Guzmán lanzó una nueva versión que reúne diez narraciones protagonizadas por niños locales, cada una inspirada en experiencias que transmiten valores, principios morales y enseñanzas de vida.

A lo largo de su trayectoria, Guzmán ha construido una prolífica producción literaria que incluye cinco novelas, tres libros de cuentos y tres poemarios.

Entre sus títulos más relevantes figuran el libro juvenil El reino protegido; la novela Para morir después; y Mucho tiempo después, una recopilación de relatos de posguerra basada en testimonios de quienes vivieron el conflicto armado interno.

Otra de sus obras destacadas es Kikotemal, una novela ambientada en su natal Santiago Atitlán y estructurada como un rompecabezas literario, con capítulos desordenados que obligan al lector a reconstruir la historia.

A esta se suman novelas como Sonajas y eucarinas, que entrelaza la vida de un joven contemporáneo con la de un ser mítico maya, y Tru' o Pedro de Santiago Atitlán, con las que el autor reafirma su aporte a la identidad cultural de Sololá.

La trayectoria del escritor sololateco refleja un compromiso sostenido con la literatura y la cultura, aportando relatos que dialogan entre la infancia, la historia reciente y la cosmovisión maya.

Otros destacados

Junto a Guzmán, el departamento también ha visto surgir a otros talentos literarios como Mario Alfonso Romero Ovalle, autor de Memorias sololatecas y Pinceladas de mi tierra y Mi sentir; el poeta Carlos Benjamín Urízar Sánchez; Domingo Yojcom; y Francisco Dionisio Pérez, reconocido por sus obras sobre la historia de Santa María Visitación y su iglesia católica. Todos ellos contribuyen a mantener viva la memoria cultural y la tradición literaria de la región.