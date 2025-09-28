Adrenalina en la quinta fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo

-

La noche fue iluminada por el poder de los autos en la 5ta. fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí – Botoneta 2025

Una nueva página en el libro de oro del automovilismo de Centroamérica se escribió este sábado por la noche, ya que en la catedral de este deporte en el Istmo se realizó la 5ta. fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo El Jabalí – Botoneta 2025, 2da. jornada del certamen de Invierno.

Lo que parecía un día gris en las primeras horas de este sábado, debido a las intensas lluvias que azotaba la instalación deportiva, se convirtió en una fiesta del deporte motor. El clima dio tregua, fue benevolente, y dio paso a la jornada de prácticas oficiales, para luego disputar sin ningún problema la clasificación en las siete categorías que se disputaron, y finalmente cerrar con broche de oro la jornada con la carrera nocturna, que durante esta temporada se ha convertido en icónica.

Adrenalina pura de principio a fin. Ese ambiente se respiró durante toda la jornada de automovilismo. Los largos días de preparación de los autos llegaron a su final, cuando los 30 carros que tocaron pista realizaron sus primeros giros a El Jabalí.

La gran final del serial esta programada para correrse el próximo siete de diciembre (Foto: Cortesía)

La clasificación tuvo un momento especial y de mucha algarabía para el joven piloto Juanes Morales, ya que al mando de su Mitsubishi Evolution impuso un nuevo récord de pista (1:32.00 minutos), utilizando llantas radiales. Algo que ratificó el buen momento que atraviesa el corredor del auto 99 de la división GTR ULTRA.

El primer heat se disputó en la tarde, con el sol por todo lo alto; sin embargo, la ansiedad de los pilotos y de los centeneres de fanáticos era vivir y observar la carrera nocturna. La salida se dio y los autos aceleraron a fondo con las luces iluminando el trasado de la pista, la cual llevó a varios corredores hacia el podio de la victoria.

De esta manera, en la división GTR Open fue Erick Ramazinni quien se llevó la victoria con su auto Radical. En GTR ULTRA, la dupla integrada por Erick Samayoa Sr. y Erick Samayoa Jr., ratificaron su buen momento al subir a lo más alto del podio.

En BP CUP, el piloto salvadoreño Eduardo Canizales vivió una jornada perfecta al triunfar en los dos heats de competencia y llevarse la victoria. Una situación similar vivió el corredor Jorge Zaid, quien dominó con autoridad las dos mangas de competencia en la GTR PRO.

En la última fecha se conocerán a los campeones absolutos de la temporada 2025, además los monarcas del certamen de Invierno.

Los pilotos Mario Argumedo, Pedro Durán y Aníbal Hernández, también brillaron con intensidad en la noche de este sábado en el Jabalí, al hacerse con sendos primeros lugares en las divisiones GTR, GTO y GTU, respectivamente.

Con todo ello, todo esta listo para definir a los campeones de la temporada 2025 en la última carrera del año del serial. La gran final esta programada para el próximo 7 de diciembre en el Autódromo Internacional El Jabalí.