Marcela Flores, la guatemalteca que participó junto a Bad Bunny en el Super Bowl

Marcela Flores participó en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Bad Bunny, además ondeó la bandera de Guatemala. Esta es su historia.

Marcela Flores Calderón formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, integrándose con Bad Bunny ante millones de espectadores en el mundo.

Marcela destaca en la interpretación de "Tití Me Preguntó", además, al final del evento salió al escenario ondeando la bandera de Guatemala.

¿Quién es Marcela Flores?

Tiene 33 años y es actriz y modelo. Migró a Estados Unidos hace 12 años para profesionalizar su carrera en artes escénicas y ha participado en diferentes producciones artísticas.

¿Cómo llegó al medio tiempo del Super Bowl?

Flores llegó al histórico escenario del evento deportivo al ser seleccionada por una agencia de casting, luego de la recomendación de un colega.

Su experiencia

"Fue una experiencia inolvidable. Nunca me había sentido tan cómoda y feliz de ser latinoamericana en Estados Unidos. Me sentí orgullosa y agradecida de mis inicios en Guatemala", compartió.

Marcela, junto a otros compañeros de distintos sitios de Latinoamérica hicieron historia con su participación.

