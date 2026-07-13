Adria Arjona participa en la Comic-Con de San Diego por cinta “Onslaught”

Adria Arjona participará en la "San Diego Comic-Con 2026" para presentar la película de acción "Onslaught" que ella protagoniza.
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La actriz de origen guatemalteco-puertorriqueño, hija del cantautor Ricardo Arjona, se encuentra en su mejor momento y protagoniza el thriller de acción dirigido por Adam Wingard.
¿De qué trata la película "Onslaught" protagonizada por Adria Arjona?
La historia sigue a una exmilitar y experta francotiradora que vive en un parque de casas rodantes.
Su objetivo es proteger a su hija luego de que un grupo de supersoldados modificados genéticamente escaparan de una base militar secreta.
¿Quienes aparecerán con Adria Arjona en el "San Diego Comic-Con 2026"?
Junto a Adria Arjona estarán Dan Stevens, Rebecca Hall y Drew Starkey, actores de la cinta.
Fecha en la que Adria Arjona asistirá al "San Diego Comic-Con 2026"
El evento se realizará del 23 al 26 de julio y Adria estará el jueves 23 de julio a partir de las 05:30 p. m., hora local, en el Ballroom 20 del San Diego Convention Center, ubicado en el Distrito de la Marina del Centro de San Diego, cerca del Gaslamp Quarter, en 111 West Harbor Drive, California, Estados Unidos.
Se espera la participación de diversos estudios cinematográficos, productoras, editoriales y miles de aficionados provenientes de distintos países.
¿Cuándo se estrena y dónde ver "Onslaught"?
La cinta se estrena en cines de todo el mundo el 4 de septiembre de 2026.
¿Quién es Adria Arjona?