Adria Arjona está de cumpleaños y su papá le dedica un emotivo mensaje

Adria Arjona está de cumpleaños y su famoso papá lo celebra con un amoroso mensaje en sus redes sociales.

___

___

Padre e hija se caracterizan por dedicarse mensajes inolvidables en sus redes sociales y este día especial no podía pasar inadvertido.

Este domingo 25 de abril, Adria Arjona, la hija del cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, está de cumpleaños y él le recuerda a través de un emotivo mensaje lo mucho que la ama, lo fuerte que es ella y lo que significa en su vida.

Esto le escribió:

"Yo te espiaba por la ventana. Tu en el patio le quitabas las ruedas de protección a la bicicleta y te sometías al vértigo de la suerte del equilibrio por tu propia cuenta cuando solo tenías 6. Te caíste 4 veces, te acariciaste los raspones de tus rodillas y te volviste a levantar. Luego fingí no saber nada cuando entraste corriendo a decirme que querías que viera algo. Bajé contigo y me enseñaste lo mucho que dominabas el equilibrio por tu propia cuenta. Hoy, sigues equilibrándote y avanzando. Te caes y te levantas con esa misma sonrisa. Desde aquella tarde supe que estabas hecha para volar. Feliz cumple mi amor. Hasta Londres te envío la encomienda de este abrazo para que te diga lo mucho que disfruto ser tu padre. Un pedacito de mi se hizo mujer y es de lo mejor que me ha pasado".

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Hace dos semanas, fue Adria la que le envió un corto, pero emotivo mensaje al artista cuando él daba su concierto vía streaming "Hecho a la Antigua".

"El mejor concierto del mundo papá. Qué orgullo!", comentaba la modelo y actriz.