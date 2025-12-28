Dos helicópteros colisionaron en el aire en Nueva Jersey (video)

El percance aéreo dejó un herido y a un fallecido.
OTRAS NOTICIAS: Trump dice que tuvo conversación productiva con Putin antes de reunirse con Zelensky
Dos helicópteros se estrellaron en el sur de Nueva Jersey este domingo, de este accidente resultaron una persona herida y una que falleció, según dijeron las autoridades.
El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 a.m, hora de Miami.
La policía y los bomberos posteriormente se coordinaron para llegar al lugar de la caída de las naves y extinguieron las llamas que consumió a uno de los helicópteros.
La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente.