Dos helicópteros colisionaron en el aire en Nueva Jersey (video)

  • Por Reychel Méndez
28 de diciembre de 2025, 13:53
Autoridades investigan cómo se dio el impacto entre las naves

El percance aéreo dejó un herido y a un fallecido.

Dos helicópteros se estrellaron en el sur de Nueva Jersey este domingo, de este accidente resultaron una persona herida y una que falleció, según dijeron las autoridades.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, dijo que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 a.m, hora de Miami.

La policía y los bomberos posteriormente se coordinaron para llegar al lugar de la caída de las naves y extinguieron las llamas que consumió a uno de los helicópteros.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente.

