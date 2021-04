A mediados del 2020 anunciamos que la actriz, Adria Arjona, sería el nuevo rostro de “My Way”, la fragancia de la firma italiana Giorgio Armani.

Tiempo después de haberlo confirmado en sus redes sociales y previo al lanzamiento de la fragancia en Guatemala, la hija de Ricardo Arjona nos abrió su corazón para compartir todo lo que vivió al ser parte de esta marca.

“ Al recibir una llamada de mi agente para confirmar la oportunidad, recuerdo haber silenciado mi teléfono porque estaba llorando. Me sentí honrada, muy emocionada, asustada y nerviosa. ” Adria Arjona , actriz.

El nombre de la fragancia que en español se traduce a “Mi Manera”, es lo que más le impresionó a la actriz porque según ella, siempre hace las cosas a su manera. Por otro lado, la campaña de la fragancia habla acerca del viaje que hace alrededor del mundo y en el cual conecta con otras personas y conoce distintas culturas.

“ Ese nombre me llegó, fue una hermosa coincidencia. Además, amo conectar con diferentes personas y de eso trata esta historia. ” Adria Arjona , actriz.

Conociendo su historia

Ahora que se ha convertido en una mujer Armani, al ser el rostro de “My Way”, desea conectar aún más con los guatemaltecos.

Por ello, ha decidido compartir algunos detalles de su camino personal, recordando algunos encuentros que han marcado su vida y su sensibilidad por el medio ambiente, entre otros temas que compartimos a continuación:

¿El tener raíces de dos culturas distintas, ha influenciado tu forma de ver al mundo?

- ¡Mucho! Voy a Guatemala tres veces al año. Veo como vive la gente, como sufren, la diferencia en términos de poder económico, y es el mismo caso en Puerto Rico. Ser guatemalteca y puertorriqueña me ha ayudado a ver el mundo y entender que no todos vivimos en una burbuja.

¿Dónde perteneces?

- Siempre digo que pertenezco al mundo. Amo sumergirme en diferentes culturas y quedarme con lo que pueda de cada una de ellas. Pertenezco donde quiera que estén Leslie Torres (mi madre) o Ricardo Arjona (mi padre). Ahí es donde pertenezco.

¿Qué consejo le darías a tu yo más joven?

- No seas tan dura contigo misma.

Como mujer joven, ¿cuál es tu visión del mundo?

- El rol de una mujer hoy en día es ser 100% ella misma, sin buscar validación, ya sea de un hombre o de familiares, mientras redefine la palabra belleza, la definición de elegancia, la definición de lo que es una madre, de lo que es una hermana y de lo que es una mujer.

¿Algún encuentro específico te ha cambiado la vida?

- Recuerdo un día que estaba caminando en NYC y un hombre me dijo “Señorita, mire hacia arriba, es un día hermoso, ¡sonría!” Estaba tan ofendida por el comentario, pero me hizo darme cuenta de que caminaba con mi cabeza hacia abajo. ¿Por qué mirar el piso cuando hay tanto por asimilar? Él tenía razón, era un día hermoso y yo no me había percatado.

(Fotografía cortesía: Perfumerías Fetiche)

¿Que es lo que más te empodera en la vida?

- Ayudar a otro siempre me empodera, me hace sentir afortunada y que todo lo que hago tiene un propósito.

¿Cómo sería una experiencia de viaje perfecta para ti?

- Es una experiencia inmersiva. Es llegar a una ciudad y solo caminar, perderse, no tener planes, preguntar a los locales dónde comer y tener una conexión con alguien del lugar. Rara vez puedo hacer esto y lo extraño.

¿Qué aprendes al descubrir nuevos lugares?

- Aprendo que existen diferentes maneras de vivir, que mí manera o tú manera no son las únicas. Que no puedo juzgar o quejarme, solo aceptar y aprender.

¿Hay alguna causa en particular que resuene contigo?

- Sí, el cambio climático y el reciclaje. Todavía estamos viendo los efectos del cambio climático y es nuestra responsabilidad y deber dejar un mundo habitable para las generaciones venideras.

¿Cómo te hizo sentir al conocer que “My Way” esta comprometido con el medio ambiente?

- Me siento muy afortunada con “My Way”, con el concepto, con el significado detrás de la fragancia, y el aspecto de sostenibilidad del mismo. Tuve esta conexión magnética con el proyecto. Soy muy afortunada de ser parte de la primera fragancia que será neutra en carbono.

Muy pronto descubrirás las bondades de esta nueva fragancia y su lucha por el medio ambiente. Podrás encontrarla próximamente en Perfumerías Fetiche.