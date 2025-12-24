Reaparece el chef Antoine tras ataque armado en Guatemala, así está su salud

Antoine, fundador de "La Comedora" fue trasladado a Francia tras varios meses en un hospital, al ser baleado por evitar un asalto, recientemente apareció para dar un mensaje a los guatemaltecos.
El chef francés Antoine Degroise Curbina, se hizo famoso por su proyecto en el país: el restaurante "La Comedora", ubicado en zona 1.
Tras sufrir una herida de bala en el abdomen por defender a un vecino mientras era asaltado, fue internado más de 4 meses, luego fue enviado a su país para su completar recuperación, apoyado por la embajada de Francia en Guatemala.
Recientemente sorprendió a los comensales al aparecer en un video de agradecimiento por visitar el local en 2025 y por la solidaridad que muchos mostraron, tanto económica como moral.
"Muchá, queremos agradecer por todo este año, por tanto apoyo y por tanto cariño, de verdad, son la mejor familia de Guatemala,pero esperen, alguien más se va a unir", dijo su socio francés Kevin.
"¡Cómo están chicos!, yo mucho mejor, gracias por preocuparse por mí, gracias por sostener 'La comedora', por llenarnos de buena vibra y comida, pronto regresaré, muchos abrazos y miles de besos, los quiero mucho, chao", dijo Antoine, dando a entender que estará de nuevo en Guatemala.
Kevin afirmó que el 2026 estará cargado de sorpresas, entre ellas podría ser el regreso de Degroise.
