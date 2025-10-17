El campeón de motocross en Guatemala Adrián Méndez, viajará a Ecuador

-

El corredor Adrián Méndez se corona campeón 2025 y viajará al Motocross de Las Naciones a Ecuador

El piloto guatemalteco Adrián Méndez tocó la gloria hace algunos días, luego de coronarse campeón nacional 2025 de la división MX2 (250 centímetros cúbicos). Ahora, el corredor ve hacia el futuro, ya que del 7 al 9 de noviembre participará en el Campeonato Latinoamericano de Naciones, el cual se llevará a cabo en Ecuador.

Méndez, quien competirá en MX2, buscará llevar el nombre de Guatemala por todo lo alto en uno de los certámenes más exigentes del continente junto a José Mazariegos (MX1 – 450 centímetros cúbicos) y Javier Morales (Open), en el Latinoamericano de Las Naciones, un evento que reunirá a los mejores corredores latinos del continente, quienes buscarán la gloria.

Las últimas competencias de motocross han estado muy reñidas y siempre dejan grandes momentos. (Foto: Cortesía PSLMX.COM)

Recientemente, Méndez se coronó como monarca nacional 2025 en una de las divisiones más competitivas del certamen guatemalteco de motocross. Ese es uno de los mejores alicientes para que demuestre toda su pericia, junto a Mazariegos y Morales, en el país conocido como la mitad del mundo.

En la 10ma. fecha y gran final del certamen, fue Adrián Hardez quien conquistó el primer puesto al contabilizar 47 puntos, y fue seguido por Marco Carranza y José Mazariegos, quienes se situaron en la segunda y tercera posiciones, respectivamente, en la división MX2.

Mariano Aleu ganador (al frente) y Santiago Sisniegaotero (atrás) son de los dos dominadores de la categoría MX 2 C. (Foto: Cortesía PSLMX.COM)

La división reina (MX1 "A") fue Mazariegos, quien se llevó la victoria; mientras que Cristian Quintanilla ocupó la segunda posición. Una de las categorías más esperadas fue la Femenina, en la cual Paula Barrientos, Fátima Villagrán y Addry de Dios, ocuparon los primeros tres puestos de la fecha.

Con todo ello, la temporada de motocross 2025 llegó a su final, coronó a sus campeones, y brindó la posibilidad a más de 200 corredores que continúen desarrollando sus habilidades en una de las disciplinas más exigentes de motociclismo nacional.