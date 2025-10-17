A cruzar los dedos por Ian Rodríguez en la final de la GT Cup este fin de semana

-

Se le viene la hora de la verdad a Ian Rodríguez. El guatemalteco tiene una gran cita con la historia este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, Italia.

El chapín del italiano FAEMS Team Srl, podría convertirse en campeón absoluto de la categoría en el Viejo Continente, lo nunca antes logrado por un automovilista nacional.

La gloria está en sus manos, para ello debe lograr buenas posiciones en la sexta fecha y final, junto a su compañero, el italiano Luca Franca, ambos al volante del Porsche 992 en busca de consagrarse en el país sede del equipo.

Actualmente, lideran la clasificación absoluta del GT Cup Europe con 106 puntos, producto de buenos resultados en Portimao (Portugal), SPA Francorschamps (Bélgica), Hockenheim (Alemania), Paul Ricard (Francia) y Barcelona (España). La sexta y última competencia será en Monza, en el Parque Villa Real, a 33 kilómetros de Milán, el cual es conocido popularmente como el Templo de la Velocidad, ya que cuenta con una pista de 5 mil 793 kilómetros.

Este autódromo es una de las instalaciones míticas a nivel mundial. El récord de pista lo ostenta el corredor de Fórmula 1, el británico Lando Norris, quien corriendo para McLaren, lo impuso en este año en la Fórmula 1. La instalación fue inaugurada el 3 de septiembre de 1922, y tiene capacidad para 118 mil 865 espectadores.

Ian y Franca son escoltados por los italianos Luca Longoni y Pietro Armanni, y los holandeses Paul Meijer y Laura Van Den Hengel, quienes tienen 82 y 69 unidades, respectivamente.

Las carreras de Ian están programadas para las 7:40 a. m. del sábado y 7:35 horas del domingo (horario de Guatemala).