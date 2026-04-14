Adriana González aparece en portada de "Opéra Magazine" en Francia

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Adriana González aparece en la portada de "Opéra Magazine", revista francesa especializada en este género de música teatral.

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La soprano guatemalteca habló de su trayectoria y de su debut en la "Opéra National du Capitole" (Teatro del Capitolio de Toulouse), además de los roles, el futuro, cómo se lleva una carrera y personas clave en mi desarrollo, como describe en sus redes de manera oficial.

Opéra magazine

Se trata de la única revista mensual en lengua francesa dedicada al mundo de la ópera, relata la memoria viva de una forma artística. Varios representantes de este arte a nivel mundial han pasado por las páginas de este medio de comunicación.

Este es un gran portal para demostrar las actividades de los representantes más importantes del mundo de la ópera.

"Habiéndose formado en la Academia de la Ópera Nacional de París y en el "Internationales Opernstudio" de la Ópera de Zúrich, esta soprano se mantiene fiel a esta máxima encarnando los papeles de la Condesa (*Le nozze di Figaro*), Liù (*Turandot*), Mimì (*La Bohème*) y Micaëla (*Carmen*)".

"El pasado otoño se abrió un magnífico nuevo capítulo con su debut como Desdemona (*Otello*, de Verdi) en la Opéra National du Rhin (véase *O. M.* n.º 217, p. 99). Ha llegado ahora el momento de una segunda ronda muy diferente, que tendrá lugar del 14 al 26 de abril en el Capitole de Toulouse.", se lee en este trabajo hecho por Thibault Vicq. Lee completo aquí.

Adriana González

Tras mudarse a europa con su arte se convirtió en miembro del estudio de ópera de la Ópera de París . ha interpretado papeles como Despina en "Così fan tutte" de Mozart y "Zerlina" en Don Giovanni.

Se unió al estudio de la Ópera de Zúrich en 2018, donde interpretó a Serpetta en "La finta giardiniera" de Mozart, apareció como Pamina en "Die Zauberflöte" de Mozart, Corinna en "Il viaggio a Reims" de Rossini y Mimì en "La bohème de Puccin"i . Debutó como Micaëla en "Carmen" de Bizet en la Opéra des Nations del Grand Théâtre de Genève, papel que repitió en la Ópera Nacional Holandesa en 2022.

Ganó el concurso "Operalia", creado por Plácido Domingo en 2019 e hizo su disco en 2020 llamado "Mélodies Dussaut & Covatti" junto al pianista y director de orquesta español Inaki Encina Oyón. Ha tenido varios éxitos a lo largo de su trayectoria.