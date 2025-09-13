¡Tienen hasta el 15! La advertencia para quienes dejaron costales de ripio en zona 7

¡No más basureros clandestinos! Dicen los vecinos del sector, quienes ya establecieron un plazo.
Un vecino de la Colonia Castillo Lara, zona 7, publicó un video en redes sociales, donde muestra la gran cantidad de costales llenos de ripio que le dejaron frente a su casa.
Según relata el vecino, ya tiene los nombres de las personas responsables, por lo que les da de plazo hasta el día lunes 15 de septiembre para que retiren todos los costales, de lo contrario los expondrá en redes y recibirán una multa de Q5 mil.
También afirma que todos en el sector ya conocen la vivienda involucrada, por lo verificarán si cuenta con permiso de construcción.