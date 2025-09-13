Contraloría General de Cuentas aceptará pagos con tarjeta de crédito y débito

-

Esta medida será aplicable en todos los servicios que presta la CGC.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) en su proceso de modernización tecnológica y con el fin de ofrecer mejor calidad en los servicios que presta, ha habilitado los sistemas de pago de gestiones y sanciones económicas con tarjeta de crédito y débito, esto mediante la emisión del Acuerdo A-046-2025.

El usuario que desee realizar sus pagos con tarjeta deberá hacer su gestión de manera personal. A partir de ahora tendrá la opción de pagar a través de POS en la tesorería de la sede ubicada en la zona 13. También puede optar a visacuotas.

Próximamente pagos por gestiones con tarjeta de crédito y/o débito con Visa y MasterCard; en los servicios que presta la #CGC en todas las dependencias administrativas y unidades responsables de la gestión de cobros y/o pagos. pic.twitter.com/BlZ6Oidt4t — Contraloría General de Cuentas (@Contraloria_gt) September 10, 2025

El artículo 1 del acuerdo destaca que la Contraloría General de Cuentas aceptará pagos de gestiones y sanciones mediante plataformas de comercio electrónico, haciendo uso de tarjetas de crédito y/o débito, con el respaldo de Visa, MasterCard y otras.

Además, según el articulo 2, dicha disposición será aplicable en todos los servicios que presta la Contraloría General de Cuentas.

Entre los servicios que pueden pagarse con tarjeta son:

Registro de títulos de nivel medio

Consulta de Declaración Jurada Patrimonial

Habilitación de libro y habilitación de registro de bitácora electrónica

Sanciones económicas de manera presencial en la sede de zona 13

Con esta medida, la institución reafirma su compromiso para facilitar a los usuarios el cumplimento de trámites.