Aeropuerto La Aurora registró mayor cantidad de vuelos y pasajeros en 2025

El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), registró un incremento en vuelos y movimiento de pasajeros durante 2025, impulsado por una reorganización de horarios y la reducción de aeronaves en pernocta, según informaron autoridades aeroportuarias durante una conferencia de prensa.

Según los datos presentados, las operaciones comerciales crecieron 11.38%, lo que representó 293 vuelos más en comparación con 2024. En el segmento de carga, el aumento fue de 15.8%, con alrededor de 400 vuelos adicionales.

Mientras que, los vuelos privados también reportaron una tendencia al alza por la habilitación de nuevas "ventanas" operativas en horas de menor saturación.

En cuanto a pasajeros, el aeropuerto reportó más de 2.5 millones de personas ingresando y saliendo del país en 2025, una cifra superior al año anterior, con un promedio diario que osciló entre 7 mil 500 y 8 mil usuarios.

Las horas de mayor movimiento se concentraron entre las 8:30 y 10:00 horas, el mediodía y la franja nocturna.

Panamá se mantuvo como el principal destino y punto de conexión internacional, seguido por rutas hacia Estados Unidos, México y Europa.

